Premier obiecał emeryturę dla mam. Przez lukę w prawie nie wszyscy ją dostają

Pani Anna urodziła czworo dzieci. Gdy rząd PiS przyjął program "Mama 4+", złożyła wniosek o przyznanie emerytury dla kobiet, które poświęciły karierę na rzecz wychowania dzieci. Urzędnicy go odrzucili, bo jedno z dzieci zmarło, gdy miało pięć lat. Takich przypadków jest dużo więcej. Ministerstwo rodziny na razie nie potrafi znaleźć rozwiązania tej sytuacji.

Gdy rząd przyjął program "Mama 4+", złożyła wniosek o przyznanie świadczenia. Urzędnicy wydali negatywną decyzję. – Została pozbawiona prawa do świadczenia nawet na minimalnym poziomie. Nie może być tak, że urzędnik sam ocenia, kto może dostać taką emeryturę. Przecież przepisy mówią o osobach, które wychowały dzieci, a ta pani je wychowywała. Tyle że jedno trochę krócej – mówi Wirtualnej Polsce poseł PiS Czesław Sobierajski.

W imieniu pani Anny wystąpił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o interwencję w tej sprawie. – W ostatnim czasie spotkałem się z kilkoma podobnymi przypadkami. W programie nie ma informacji przez ile lat kobieta ma wychowywać dziecko, by dostać emeryturę. Dlatego należy doprecyzować przepisy, bo wiele pań traci prawo do tych pieniędzy z powodu widzimisię urzędnika – mówi poseł Sobierajski.