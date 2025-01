"Atak na suwerenność". Węgry uderzają w Ukraińców

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto w poniedziałek skrytykował domniemany atak Ukrainy na infrastrukturę gazociągu TurkStream, którym gaz z Rosji przez Morze Czarne tłoczony jest do europejskiej części Turcji, a potem dalej do UE. Szijjarto określił go mianem ataku na suwerenność Węgier.