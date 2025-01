Krzysztof Bosak przyjął ambasadora Węgier. Mimo rządowego bojkotu

- W tym przypadku też tak było. Wiem, że krąży rekomendacja niespotykania się z ambasadorem, ale ja osobiście od MSZ takiej rekomendacji nie otrzymałem. Zdaję sobie sprawę, że minister Sikorski namawia do tego, by z ambasadorem Węgier się nie spotykać. Uważam, że to błąd, podnoszenie sprawy Romanowskiego do tego stopnia – przyznaje wicemarszałek Sejmu. Polityk Konfederacji dodał, że w rozmowie z ambasadorem Węgier wyraził swoje krytyczne stanowisko na temat nakazu aresztowania wydanego przez sąd wobec Romanowskiego. Dopytywany przez naszego dziennikarza stwierdził, że politycy mają prawo oceniać takie decyzje.