Waloryzacja emerytur 2023. Seniorzy otrzymają wysoką podwyżkę. Ile wyniesie różnica?

Waloryzacja rent. Ile wyniesie?

W marcu waloryzacji ulegną również kwoty świadczeń rentowych. Najniższa renta, otrzymywana z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna oraz renta socjalna po podwyżce wyniesie 1588,44 zł brutto. Minimalna kwota renty wypłacanej z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie natomiast do 1191,33 zł brutto. Więcej otrzymają też osoby pobierający świadczenie przedemerytalne - to od 1 marca wzrośnie do 1600,70 zł brutto. Podniesione zostaną także inne świadczenia i dodatki wypłacane przez ZUS. Najpopularniejszy z nich, czyli dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do kwoty 294,39 zł