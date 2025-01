Były policjant oskarżony o brutalne morderstwo. Szokujące szczegóły zbrodni

Podczas przesłuchania Marcin Z. przyznał się do uderzenia Marka D. po kłótni o rozliczenie. Ofiara upadła, uderzając głową w beton. Oskarżony twierdził, że działał w amoku i nie wiedział, co robi.

Podczas rozprawy, która miała miejsce w poniedziałek 13 stycznia, Marcin Z. nie odniósł się do wcześniejszych zeznań. Głos zabrała za to rodzina zamordowanego.

− Późnym wieczorem zaczęłam się denerwować, że nie ma go z powrotem. Telefon miał wyłączony, co mnie mocno zdziwiło. Nigdy tak się nie zachowywał. Zawsze był z nim kontakt. Zadzwoniłam do córki. Wiedziałam, że mąż ma w telefonie włączoną lokalizację. Poprosiłam, żeby to sprawdziła − relacjonowała z kolei żona zamordowanego, pani Monika, którą cytuje "Super Express".