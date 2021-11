Makowski: Sześć lat PiS-u. I końca (póki co) nie widać [OPINIA]

Brak alternatyw

Ponieważ wyborca PiS nie ma realnej alternatywy wobec swojej formacji, to w sposób zaskakująco powtarzalny wraca do niej mimo kolejnych kryzysów i świadomości popełnianych przez polityków błędów. Nawet protesty Strajku Kobiet po decyzji Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającej prawo aborcyjne nie były katalizatorem trwałych spadków sondażowych. Dziwi to tym bardziej, że zdecydowana większość respondentów - w zależności od badań od 60 do 80 proc. - negatywnie oceniała zmianę dotychczasowego status quo.