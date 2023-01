Ma odwiedzić Kijów. W tle zgoda na Leopardy

Szefowie MSZ Estonii, Litwy i Łotwy zaapelowali w sobotę do Niemiec o niezwłoczne zapewnienie Ukrainie czołgów Leopard, co - jak wskazali - "jest potrzebne do powstrzymania agresji rosyjskiej, dopomożenia Ukrainie i szybkiego przywrócenia pokoju w Europie".