Niemieckie media: lista Leopardów istnieje od miesięcy

Bundeswehra mogłaby przekazać Ukrainie 19 czołgów Leopard 2A5. Są one obecnie wykorzystywane do "reprezentowania sił wroga" w centrum szkolenia bojowego armii, czyli symulują wrogie czołgi podczas manewrów. Według "Spiegla" żołnierze mogliby się obejść bez modeli, ponieważ są one wykorzystywane tylko do ćwiczeń.