"Lex Tusk". PiS zgłosiło kandydatów do komisji

Szef klubu KO Borys Budka pytany przez PAP, czy KO zgłosi kandydatów do komisji odpowiedział, że "Koalicja Obywatelska nie zgłosi kandydatów do tej pseudokomisji". - Co więcej, każdy, kto weźmie udział w pracach tego nielegalnego organu, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną - podkreślił. Do komisji kandydatów nie zgłosiły też kluby Lewicy i PSL.