Bruksela nie odpuszcza w sprawie "lex Tusk"

Szybka skarga do TSUE?

Kolejnym etapem postępowania przeciwnaruszeniowego Komisji Europejskiej jest przekazanie "uzasadnionej opinii" co do stawianych zarzutów z wyznaczonym terminem na usunięcie wadliwego prawa, a potem - w razie braku porozumienia z krajem członkowskim UE - skarga do TSUE. Wielu europosłów podczas lipcowej debaty o Polsce wzywało Komisję Europejską, by - jeśli "lex Tusk" pozostanie w mocy - zwróciła się do TSUE o nałożenie środków tymczasowych nakazujących natychmiastowe zawieszenie działania tej ustawy.