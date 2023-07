"Lex Tusk". Kiedy komisja rozpocznie prace? Macierewicz podaje termin

Przepisy ustawy nazywanej jako "lex Tusk" były krytykowane jako niekonstytucyjne. Wskazywano, że może to być furtka do eliminacji politycznych przeciwników. Komisja miała bowiem pierwotnie stosować "środki zaradcze", takie jak wydawanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat. Według wielu mogłoby to być wykorzystane np. do eliminacji Donalda Tuska z życia politycznego, gdyż komisja mogłaby uznać, że podpisując np. umowy z Rosją na dostawy gazu działał pod wpływem Moskwy.