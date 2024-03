Lawirowanie w sprawie aborcji może pogrzebać prezydenckie ambicje Hołowni [OPINIA]

- Ta błyskawica, panie marszałku, będzie wymierzona w pana! - tak posłanka Anna Maria Żukowska zakończyła w środę swój wniosek formalny o przerwanie obrad Sejmu i włączenie do porządku dziennego projektów liberalizacji przepisów aborcyjnych, które już jakiś czas temu na ręce Szymona Hołowni złożyły Lewica i Koalicja Obywatelska. Marszałek Sejmu ogłosił bowiem we wtorek, że projekty poleżą jeszcze w sejmowej poczekalni - by nie powiedzieć "zamrażarce" - do 11 kwietnia. Lepiej bowiem, jak przekonywał Hołownia, zająć się nimi już po wyborach lokalnych, tak by kampanijne emocje nie doprowadziły do ich upadku w pierwszym czytaniu.