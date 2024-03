Żukowska w ogniu krytyki. "Piłaś, nie tweetuj"

- Jeśli pani Żukowska podchodzi w taki sposób do marszałka Sejmu, który - pomimo różnicy w poglądach - jest przychylny i chce procedowac ten projekt i namawia nieprzekonanych, by głosowali za nim, to jak będzie zachęcała właśnie nieprzekonanych? W polityce nie chodzi o to, by mieć rację, ale by znaleźć poparcie dla swoich projektów - dodała.