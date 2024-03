Żukowska tłumaczy się z wpisu. Jasny komunikat do marszałka Hołowni

Konrad Piasecki chciał dowiedzieć się od Żukowskiej, czy w taki sposób wyobraża sobie załatwianie spornych kwestii w koalicji przez najbliższe cztery lata. - Chciałabym, żeby wreszcie poważnie podchodzono do praw kobiet - odpowiedziała mu rozmówczyni. - To poważne traktowanie powinno być już dawno i ciągle nie umiemy się go doczekać. Niestety - dodała, gdy dziennikarz TVN24 zapytał ją, czy taka aktywność w sieci zapewnia jej poważne traktowanie.