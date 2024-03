Marszałek Hołownia bardziej martwi się o wyborców PiS niż swoich [OPINIA]

Jednocześnie marszałek zdaje się nie brać pod uwagę, że sporo głosów Trzecia Droga otrzymała w wyniku taktycznych decyzji wyborców. Głosujący wiedzieli, że wynik tej formacji zdecyduje o zwycięstwie partii demokratycznych. Oczywiście podnoszony argument: "widziały gały, co brały", jest słuszny - Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz uczciwie mówili przecież, jakie mają stanowisko w sprawie aborcji. To powrót do kompromisu i w kolejnym etapie - referendum.