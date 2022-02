''Latawiec pustyni'' sprzed 9000 lat. Przełomowe odkrycie naukowców w Jordanii

Jordańscy i francuscy archeolodzy odkryli niedaleko miasta Al-Jafr w Jordanie niezwykłą instalację sprzed 9000 lat. Według nich są to pozostałości po obozowisku z okresu neolitu. Ma ono kształt tzw. ''latawca pustyni'', czyli pułapek na dzikie zwierzęta, których używano przed wieloma laty na pustyniach. Latawce pustyni składały się z co najmniej dwóch długich kamiennych ścian, które zbiegały się w kierunku specjalnie utworzonej zagrody. - Odkryliśmy instalację rytualną składającą się z kilku elementów, dwóch stojących kamieni z postaciami antropomorficznymi oraz ponad 250 artefaktów – powiedział dr Wael Abu-Azziza z Projektu Archeologicznego Południowo-Wschodniej Badii (SEBAP), którzy pracują na stanowisku archeologicznym w pobliżu Al-Jafr. Oprócz pozostałości po latawcu pustyni archeolodzy na miejscu znaleźli dwa rzeźbione kamienie z postaciami polimorficznymi oraz ołtarz, palenisko, muszle morskie oraz miniaturowy model pułapki na gazele. Zdaniem naukowców to jest przełomowe odkrycie, gdyż nigdy dotąd nie odkryto tak dobrze zachowanych modeli łowieckich i artefaktów obrazujących życie myśliwych z okresu neolitu. Pozwoli to na lepsze zrozumienie i poznanie życia ludzi z tamtego okresu. - Ludzie, których instalację tutaj odkryliśmy, uprawiali łowiectwo na bardzo szeroką skalę. Oznacza to, że jest to prawdziwa gospodarka produkcyjna. Nie było to zwykłe polowanie dla własnych celów jednostki, ale dla dużej grupy – stwierdził dr Abu-Azziza. W skład zespołu pracującego nad projektem wchodzą archeolodzy z jordańskiego Uniwersytetu Al Hussein Bin Talal oraz Francuskiego Instytutu Bliskiego Wschodu.