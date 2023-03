"Kuriozalne teorie". Ludzie Zbigniewa Ziobry o "aferze pistoletowej"

Inny poseł Lewicy, Tomasz Trela, stwierdził zaś, że cała sprawa jest "ustawką" z udziałem Ziobry. - Uważam, że to była przygotowana akcja. Zbigniew Ziobro chciał, by kamery to złapały. On chce pokazywać: zobaczcie, ja jestem szeryfem. W moim przekonaniu to była gra pod publikę, teatr - powiedział Onetowi.