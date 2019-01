Kulisy skandalu z polskim konsulem w Norwegii. Bronił czwórki dzieci, wezwano policję

Konsul Sławomir Kowalski chciał zobaczyć się i dodać otuchy dzieciom, odbieranym polskim rodzicom przez norweski Urząd ds. Ochrony Dzieci. Urzędnicy twierdzą, że był agresywny, wezwano policję, a ta krok po kroku wypchnęła go siedziby urzędu.

Konsul Sławomir Kowalski (po prawej) odbiera nagrodę MSZ. (MInisterstwo Spraw Zagranicznych, Fot: fot. K. Siemion-Bielska)

Ten epizod sprzed kilku miesięcy, który rozegrał się mieście Hamar (120 km od Oslo) rozpoczął konflikt dyplomatyczny pomiędzy Polską, a Norwegią - dowiaduje się WP. Rodzice czwórki dzieci zostali umieszczeni na obserwacji w ośrodku wychowawczym. Konsul sprzeciwił się odebraniu im dzieci w tzw. trybie alarmowym i umieszczeniu ich u anonimowych opiekunów. Dramat Polaków trwa. Zezwolono im na opiekę tylko nad najmłodszym, niespełna rocznym dzieckiem.

- Sławomir Kowalski pojechał wraz z rodzicami zobaczyć się z odebranymi dziećmi. Chciał im dodać otuchy, ponieważ procedura wyjaśniająca urzędu Barnevernet trwa miesiącami. W tym czasie rodzice mogą widywać pociechy najwyżej podczas kilku trwających godzinę widzeń - relacjonuje WP znajomy rodziny. - Urzędniczki odmówiły widzenia konsulowi i wezwały policję. Funkcjonariusze krok po kroku wypchnęli konsula z budynku - opowiada. Zastrzega że nie było awantury czy gwałtownego zachowania.

Jednak Sławomirowi Kowalskiemu zarzucono agresywne zachowanie wobec urzędników, przeszkadzanie w pracy publicznej placówki oraz niedostosowanie się do zaleceń policji. Polskie MSZ zostało wezwane do odwołania konsula w ciągu trzech tygodni. Minister Jacek Czaputowicz nie zgadza się.

Uwierał Norwegów jak kamień w bucie

- W ciągu trzech lat wielokrotnie kierowaliśmy skargi na pana Kowalskiego do polskiej ambasady w Oslo. Jeśli chodzi o szczegóły jego zachowania, nie możemy ich podać - pisze w mailu do WP Per Bardalen Wiggen z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Norwegii. - Znane nam są deklaracje polskiego MSZ ujawnione z prasie. Czekamy na odpowiedź oficjalną drogą dyplomatyczną - dodaje.

Świadkowie zdarzenia, zamierzają opublikować film z dokumentujący interwencję. Obawiają się, jednak, że nagranie pogorszy sytuację rodziny, której zachowanie jest obserwowane. Nikt z Polaków, znających konsula nie wierzy że podczas innych interwencji przekroczył on jakiekolwiek normy.

- Ten urzędnik to ostoja spokoju i profesjonalizmu. Argumenty strony norweskiej są niewiarygodne - mówi WP Artur Kubik, prawnik i założyciel związku zawodowego Solidaritet Norge. Podkreśla, że praca i zaangażowanie Kowalskiego faktycznie mogło dać się we znaki niesławnemu urzędowi Barnevernet. W ciągu niespełna 5 lat podjął około 150 interwencji w sprawie dzieci odbieranych polskim rodzinom. Z tego około 70 zakończyło się sukcesem, czyli zakończeniem postępowań bez odebrania praw rodzicielskich.

Jak działa norweski urząd do spraw dzieci

Warto dodać, że urząd Barnevernet interweniuje ostro po zgłoszeniach, które w Polsce uznano by za błahe. Wystarczy zgłoszenie sąsiadów, że rodzic podnosi głos na dzieci, że w domu odbywają się głośne imprezy. Szkoły powiadamiają urzędników, gdy dzieci opuszczą zajęcia. Źle zinterpretowane może być nawet okazywanie czułości przez dalszych krewnych. To wszystko traktowane jest jako przejawy dysfunkcji rodziny i nadużycie ze strony dorosłych.

- Dzwonili do pracy, że mogę już nie odbierać dzieci ze szkoły, ponieważ interweniował Barnevernet. Potem było przesłuchanie, w którym musiałem wytłumaczyć swoje zachowanie. Do czasu wyjaśnienia sprawy dzieci trafiły do rodziny zastępczej. Nie wiedziałem gdzie, bo była anonima - opowiada pan Piotr z Oslo.

Podejrzenia urzędników wzbudził fakt, że po przeprowadzce do innej gminy nie zapisał dziecka do przedszkola (nieobowiązkowego). Polak stoczył kilkumiesięczną walkę z urzędem o swoje dzieci. Po traumatycznych doświadczeniach odesłał rodzinę do Polski. Najmłodsze dziecko otrzymało paszport dzięki interwencji konsula Kowalskiego.

- W ciągu kilku lat stworzył sieć norweskich adwokatów, gotowych do pomocy Polakom, w sprawach pracy oraz rodzinnych. Potrafił przyjechać z pomocą o 3 w nocy, albo w niedzielę - dodaje rozmówca WP.

Murem za konsulem

Norweska Polonia opublikowała petycję "Murem za konsulem". W ciągu trzech dni podpisało prawie 8000 osób. Wśród nich są także Norwegowie, ponieważ działania Barnevernet są krytykowane przez niektórych miejscowych ekspertów. W 2018 roku głos w sprawie naruszeń standardów praw człowieka przez Barnevernet zabrało Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy oraz Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Obecnie przeciwko Norwegii toczy się osiem spraw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

- Trudno to zrozumieć, ale w Norwegii to państwo wyznacza wzorzec właściwiej opieki nad dzieckiem. Uznaje, że dla dobra dziecka należy je przenieść do rodziny zastępczej, a rodzice biologiczni są na drugim planie - mówi dr Jerzy Kwaśniewski, prezes organizacji prawników Ordo Iuris. - Polskie rodziny, które miały do czynienia z Barnevernet, skarżą się na izolację dzieci oraz przenoszenie ich do rodzin, które nie mówią w języku polskim, a często wyznają inną religię i wartości - dodaje.

Kim jest konsul Kowalski? Wiedział, że jedzie na wojnę Sławomir Kowalski został skierowany na placówkę do Oslo jeszcze przez Radosława Sikorskiego. To doktor prawa, który wygrał konkurs na stanowisko. Wiedział, że to trudna placówka. Objął stanowisko po osobie usuniętej za wypowiedź porównującą norweskich urzędników do hitlerowców. W 2016 roku już od nowego rządu odebrał nagrodę MSZ „Konsul Roku”.

Jak daleko może zabrnąć ten konflikt? Jeśli Kowalski nie zostanie odwołany przez polskie MSZ, Norwegowie mogą go uznać go za persona non grata i zmusić do wyjazdu. Wówczas polski MSZ może odpowiedzieć tym samym, wobec konsula norweskiego u nas. Wiele wskazuje na to, że konflikt podszyty jest emocjami. Kadencja Kowalskiego i tak upływa w czerwcu 2019 roku. Ze źródeł w MSZ dowiedzieliśmy się, że Norwedzy są rozdrażnieni po głośnej sprawie udzielenia azylu dla ich obywatelki Silje Garmo oraz jej córki. Obawiała się, że norweski urząd odbierze jej dziecko i uciekła do Polski. Od grudnia korzysta z oficjalnej ochrony w Polsce.