Kuchciński zamyka Sejm i pisze o medialnym show

Adrian i Kuba apelowali do marszałka Marka Kuchcińskiego, by nie ograniczał im "dostępu do powietrza" po tym, jak dostali zakaz wychodzenia z Sejmu. Kuchciński pisze o wykorzystywaniu niepełnosprawnych do eskalacji protestu.



Kuchciński odpiera zarzuty (Agencja Gazeta)

Matka Kuby Iwona Hartwich powiedziała, że inne dzieci, dziewczynki mogą opuszczać Sejm. Adrian i Kuba, którym tego zabroniono, apelowali do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskeigo, by nie ograniczał im "dostępu do powietrza".

– Zostaliśmy ukarani przez marszałka Kuchcińskiego, który sam się zagrodził i zakazał nam w ogóle wychodzenia – powiedział Adrian na briefingu w Sejmie. - Dla nas wszystkich to problem. Jeżeli rząd ma problem, jeżeli chodzi o szczyt NATO, to mam nadzieję, że pracuje i w końcu przyjdzie z konkretną propozycją kompromisu w kwocie 500 zł - mówił z kolei Kuba.

Marszałek Kuchciński zareagował i napisał o medialnym show.

"Proszę o niewykorzystywanie instrumentalne do eskalacji napięcia i gry politycznej osób starszych i niepełnosprawnych. Rząd pracuje nad realnym rozwiązaniem dla potrzebujących wsparcia, które jest im bardziej potrzebne niż medialny show" - brzmi wpis Kuchcińskiego na Twitterze.

Jest coraz więcej zarzutów pod adresem marszałka Kuchcińskiego. Między innymi za wstrzymanie wydawania jednorazowych przepustek do Sejmu. 91-letnia weteranka Powstania Warszawskiego nie została w ubiegłym tygodniu wpuszczona do niepełnosprawnych protestujących w Sejmie. Podobnie było z Janiną Ochojską.