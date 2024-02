Kto wygra w Warszawie? Polacy wskazali, kto ma największe szanse

Nieco inaczej jest wśród wyborców PiS. Tam jest grupa osób, która uważa, że warszawskie wybory wygra Rafał Trzaskowski. To 19 proc., czyli prawie co piąty wyborca PiS, który wziął udział w badaniu. Ponad połowa, 56 proc., ankietowanych wyborców PiS wierzy w zwycięstwo Tobiasza Bocheńskiego, kandydata PiS. 11 proc., czyli więcej niż co dziesiąty ankietowany wyborca PiS uważa, że wybory w Warszawie może wygrać Magdalena Biejat.