"Wyższy od Trzaskowskiego". Zachwyty nad Bocheńskim w TV Republika

- To fatalna wiadomość dla Rafała Trzaskowskiego - stwierdził prowadzący na antenie TV Republika. - Tobiasz Bocheński to samorządowiec z dużym doświadczeniem, były wojewoda łódzki i mazowiecki. Starannie wykształcony doktor nauk prawnych. Redakcyjne koleżanki twierdzą, że jest zabójczo przystojny. Koledzy zazdroszczą pięknej i inteligentnej żony Elżbiety. Której nie da się porównać z tą "kupą serducha", bo to jakby porównywać jajo Fabergé ze zwykłym jajem - kontynuował prowadzący, nawiązując do wypowiedzi Małgorzaty Trzaskowskiej z 2020 roku.