Tobiasz Bocheński kandydatem na prezydenta Warszawy

Przez pewien czas pełnił funkcję dyrektora gabinetu poprzedniego wojewody łódzkiego, Zbigniewa Raua. Następnie sam objął stanowisko wojewody łódzkiego, by w 2023 roku zastąpić Konstantego Radziwiłła na stanowisku wojewody mazowieckiego, kiedy to Radziwiłł został mianowany ambasadorem na Litwie. Dopiero wiosną 2023 roku Bocheński zdecydował się na przeprowadzkę do Warszawy.