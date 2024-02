Kaczyński ogłosił kandydata PiS na prezydenta Warszawy. Pierwsza obietnica wyborcza

- A mieszkańcy mają prawo tego oczekiwać. To jest wyzwanie ogromne, które wymaga wielkiej determinacji, siły, intelektu, charakteru, uczciwości. Mamy także wyzwanie drugie - równie istotne. Warszawa jest stolicą Polski - to jest to wyzwanie, które wynika ze stołeczności właśnie. Być stolicą to znaczy być centrum, punktem odniesienia dla mieszkańców, obywateli naszej Ojczyzny. To oznacza także funkcjonowanie w szerszym, międzynarodowym układzie - najbardziej intensywnie tym europejskim. To jest kwestia porównania z innymi stolicami - podkreślił prezes PiS.