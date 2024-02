Duda surowo ocenia Kaczyńskiego. Wspomniał też o Tusku

- Obu tym panom to się nie udało. Ja ubiegałem się o urząd prezydenta RP dwukrotnie i za każdym razem zakończyło się to moim zwycięstwem - podkreślił Duda. - Sądzą panowie, że na tej pozycji, na której to prezydent jednoosobowo podejmuje decyzje i nikt nie ma na to wpływu, sadzicie, że ci panowie (Kaczyński i Tusk - red.) mnie lubią? Myślę, że nie - powiedział prezydent zwracając się do Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka.