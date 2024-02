Bocheński uderza w Trzaskowskiego. "Nieobecny prezydent"

- Rafał Trzaskowski jest nieobecnym prezydentem. Zajmuje się polityką ogólnopolską, ale nie ma go w ratuszu. Jak byłem wojewodą, to w biurze widziałem go może raz przez wiele miesięcy. Mieszkając w Wesołej czy na Białołęce są dziurawe drogi, to przez to, że nikt tego nie nadzoruje. Piękne slajdy, piękne konferencje prasowe są charakterystyczne dla Koalicji Obywatelskiej, jak przychodzi co to czego, to na realizację projektów czekamy latami - wyjaśniał kandydat PiS na prezydenta Warszawy.