"Nakręcają plotki" w PiS ws. Pegasusa? W tle walka o miejsca do PE

Obecnie Prawo i Sprawiedliwość ma 27 europosłów, ale prognozy wyborcze dla partii są bardzo niekorzystne. PiS może stracić nawet dziesięć miejsc w PE. To oznacza, że wielu obecnych reprezentantów partii w Brukseli może nie dostać się do Parlamentu. Dodatkowo, w kolejce do europarlamentu stoją ci, którzy dotychczas nie startowali. Wśród nich są Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, którzy byli ułaskawieni przez prezydenta i którzy nadzorowali służby w czasach, kiedy CBA zakupiło Pegasusa.