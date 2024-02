Rządowe źródła: "Tusk zna listę ofiar Pegasusa". PiS boi się, że wzajemna podejrzliwość ich pogrąży

Marcin Bosacki, wiceszef sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa, były szef senackiej komisji nadzwyczajnej, która zajmowała się nielegalnymi podsłuchami, mówi o liście, na której znajduje się ponad sto osób. Zastrzega, że to ostrożne szacunki. – Słyszę, albo mam nawet pewną wiedzę, że to było ponad 100 przypadków badania przeciwników PiS albo osób podejrzewanych o nielojalność we własnym obozie. Moim zdaniem to jest na pewno liczba powyżej stu osób – poinformował w programie "Tłit" WP.