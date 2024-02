Złośliwościom nie było końca. Człowiek Dudy o Kaczyńskim

- To jest jedna wielka niewiadoma, dlatego, że nigdy nie startował w żadnych wyborach. To jest wielka odpowiedzialność, którą podjął prezes Kaczyński i wielkie ryzyko, dlatego że od tych wyborów naprawdę dużo zależy. Oczy całej Polski będą zwrócone na Warszawę i prezes Kaczyński podejmuje wielkie ryzyko. Zobaczymy, czy mu się to politycznie opłaci, bo to jest niesprawdzony kandydat, bo nigdy nigdzie nie kandydował. Zobaczymy, jaki zrobi wynik. Kiedyś Leszek Miller wystawiał równie ryzykowną kandydatkę, panią Magdalenę Ogórek w 2015 roku - powiedział Marcin Mastalerek.