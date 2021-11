Kryzys na granicy. Nadzwyczajne posiedzenie Sejmu i deklaracja premiera ws. UE

Według ministra odbywa się tygodniowo 40 lotów do Mińska m.in. z Dubaju i Damaszku, a 2 tys. nielegalnych migrantów trafia tygodniowo do stolicy Białorusi. - Staramy się wpływać na linie lotnicze i władze tych państw, żeby ograniczyć liczbę tych kursów. Częściowo nam się już to udaje, ale sytuacja jest taka, jaka jest - oświadczył Kamiński.