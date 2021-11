Sejm. Morawiecki o kryzysie na granicy. Mówi o Kaczyńskim

Następnie premier odniósł się do ostatnich działań na granicy polsko-białoruskiej. - To pierwsza taka sytuacja od 30 lat, kiedy bezpieczeństwo naszych granic jest tak brutalnie atakowane - poinformował Morawiecki. Polityk wskazał na to, że wykonawcą tego ataku jest Łukaszenka, ale ma swojego mocodawcę, którym jest prezydent Putin. - Musimy się temu przeciwstawić - dodał szef polskiego rządu.