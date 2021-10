KRS wyleci z hukiem z prestiżowej organizacji? Szef Rady tego się spodziewa

Żurek twierdzi, że wyrzucenie nowej KRS byłoby ważnym sygnałem dla całego środowiska sędziowskiego w Polsce. – Taki ruch bardzo by pomógł sędziom, którzy mają odwagę mówić, jak źle jest w polskim wymiarze sprawiedliwości. To byłby wstrząs w świecie prawniczym, który być może pozwoliłby przejrzeć na oczy tym sędziom, którzy wciąż stoją w rozkroku - mówi sędzia. Dodaje, że konsekwencje takiej decyzji byłyby bardzo poważne: - Byłby to dowód na to, że możliwość wyjścia Polski z Unii jest realna, bo Unia to również wspólnota prawa.