Krok milowy dla polskiej wsi. Ekspertka tłumaczy, na co jeszcze mogą liczyć obszary wiejskie

Wejście Polski do Unii Europejskiej oznaczało duże zmiany dla polskiej wsi. Dofinansowania tych obszarów zaowocowało rozwojem i zbliżyło Polskę do innych państw członkowskich. Inwestycje w transport, cyfryzację, powstawanie miejsc pracy dających mieszkańcom wsi zatrudnienie poza rolnictwem pozwoliło również na wyrównanie szans między wsią a miastem na arenie narodowej. - Polityka spójności w największym stopniu inwestowała w transport. To poprawiało możliwości infrastrukturalne. Jeśli chodzi o transport publiczny, jest to ciągle zaniedbany obszar. Aż 25 proc. sołectw w Polsce nie ma przystanku, na którym zatrzymywałby się taki transport. Teraz czekamy na fundusze z KPO, które mają poprawić mobilność i dostępność transportową na obszarach wiejskich - tłumaczyła dr hab. Monika Stanny, dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Ekspertka opowiedziała również na co jeszcze mogą liczyć obszary wiejskie.