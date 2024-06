"Niech idą w diabły". Kaczyński chce rozliczyć buntowników z PiS

To byłaby ta polityczna bomba: odwrócenie większości i klęska PiS. Na to liczy i KO, i PSL. A politycy formacji Jarosława Kaczyńskiego są coraz bardziej zaniepokojeni. - To niepotrzebny konflikt, który zaczyna być gorszący, dlatego apeluję do kolegów o umiarkowanie - przekonywał w Radiu Zet Przemysław Czarnek.