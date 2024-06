"Ludzie Szydło i Jakiego upokorzyli Kaczyńskiego". W PiS mówią o dwóch żądaniach

Wirtualna Polska ustaliła, że za przewrotem stoją nie tylko ludzie Beaty Szydło, Ryszarda Terleckiego, ale i Patryka Jakiego. Potwierdziliśmy to w trzech źródłach. – Suwerenna Polska zażądała stanowiska wicemarszałka dla swojego byłego posła Piotra Saka – mówi nasz rozmówca. – To prawda, Sak chce być wicemarszałkiem, bo to było zapisane w umowie koalicyjnej – dodaje kolejny rozmówca. – Terlecki chce wcisnąć na wicemarszałka wcisnąć byłego wicewojewodę Ryszarda Pagacza, a nie wszystkim to się podoba – twierdzi trzeci polityk PiS.