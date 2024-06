PiS bliskie kompromitacji w Małopolsce. Szydło zaapelowała

Sejmik województwa małopolskiego będzie próbował wybrać nowego marszałka. Przy poprzednim głosowaniu doszło do konfliktu wśród radnych PiS i odrzucono kandydaturę posła Łukasza Kmity. Była premier Beata Szydło zwróciła się do radnych. "Jeszcze raz apeluję do wszystkich o rozwagę, wolę dialogu i kompromisu oraz odpowiedzialność" - napisała.