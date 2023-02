Kowalski znów straszy Tuskiem. Ostro odpowiada Terleckiemu

Zdaniem polityka Solidarnej Polski, podziału na prawicy chcą tylko ci, którzy chcą, żeby do władzy wrócił Donald Tusk. - Nie możemy do tego dopuścić. Solidarna Polska jest formacją twardej obrony suwerenności. Zachęcam polityków prawicy dziś do atakowania naszych wrogów, ludzi PO, a nie wzajemnie siebie, żeby atakować - apelował.