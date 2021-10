Kosiniak-Kamysz bezlitosny dla PiS: upadli na głowę

- To, że nie potrafił przekonać swoich kolegów w rządzie, żeby poparli KPO, to jedno, ale PiS wydał już dziesiątki milionów złotych na promocję pieniędzy, które miały przyjść do nas z Unii. Autobusy, billboardy promujące 770 mld, które mają trafić do Polski. Tych pieniędzy wciąż nie ma - stwierdził.