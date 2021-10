Ruch PSL. Kosiniak: Złożyliśmy wniosek o skrócenie kadencji

Kadencja Sejmu do skrócenia. Kosiniak-Kamysz: Złożyliśmy wniosek

- Liczę na poparcie wszystkich. Z jednej strony liczę na poparcie opozycji, bo głosowanie przeciwko temu wnioskowi przez jakąkolwiek partię opozycyjną jest powiedzeniem: "chcemy, żeby PiS rządził dalej dwa lata", a ja uważam, że jeśli tak szkodzi Polsce, no to trzeba to jak najszybciej odwołać - zaznaczył Władysław Kosianiak-Kamysz.