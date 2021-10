"Wiadomości" TVP znów uderzyły w Donalda Tuska. Pokazano zdjęcie z Putinem

O komentarz do sporu Polski i Unii Europejskiej poproszono też znanego z ciętego języka Dominika Tarczyńskiego. - W całej dzisiejszej debacie chodziło tak naprawdę o budowanie na nowo hegemonii Niemiec nad Polską i nad Europą. Widzieliśmy to w podziękowaniach niemieckich polityków skierowanych do Tuska. Bardzo smutny obrazek - mówił europoseł PiS.