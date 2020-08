Koronawirus w Polsce. Tomasz Grodzki broni Janusza Gajosa. "Beata Mazurek powinna przeprosić"

Koronawirus w Polsce. Tomasz Grodzki: Senatorowie czują się dobrze

- Byłem w kontakcie telefonicznym z zakażonymi senatorami. Czują się dobrze. Senator Bober nie ma objawów, a pozostali dwaj przejawiają lekkie. My, jako Senat, przekazaliśmy senatorom informacje, że mieli kontakt z zakażoną osobą. Na kwarantannie jest obecnie kilkunastu senatorów oraz kilkanaście osób z Kancelarii Senatu - mówił Grodzki.

Jak dodał marszałek Senatu, Izba Wyższa przekazała do sanepidu odpowiednią listę osób, które mogły mieć kontakt z senatorem Libickim. - Ogólnie przekazaliśmy listę 100 senatorów, ale o kwarantannie ostatecznie decydują służby sanitarne. Ja osobiście nie miałem kontaktu z senatorem, ale wykonałem test na własny koszt - tłumaczył.

Koronawirus w Polsce. Tomasz Grodzki broni zakażonych senatorów

Marszałek Senatu wziął w obronę senatorów, którzy na czwartkowym posiedzeniu siedzieli bez odpowiedniego dystansu. - To naruszenie zasad, za które przychodzi teraz zapłata. Przypomnę, że jako pierwsi wprowadziliśmy dezynfektory. Zawsze można zrobić więcej, w narodzie nastąpiło jednak rozprężenie - mówił polityk.

Koronawirus w Polsce. Tomasz Grodzki o słowach prezydenta i ministra zdrowia

W programie padło też pytanie o słowa premiera Łukasza Szumowskiego , który bronił Mateusza Morawieckiego i jego decyzję o nienoszeniu maseczek w trakcie spotkań wyborczych. - Na miejscu ministra zdrowia to ja bym się tych maseczek tak nie trzymał, bo sam najpierw mówił, że nie są one potrzebne - skwitował.

Grodzki odniósł się też do słów prezydenta Dudy o maseczkach. - Nie znam nikogo, kto lubi nosić maseczki. Słowa prezydenta ważą tonę, to trochę nieodpowiedzialne. Ludzie tego słuchają - stwierdził marszałek Senatu. - Noszenie maseczek, mycie rąk, to są podstawowe zalecenia - dodał.