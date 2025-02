Zaginął "polski król bitcoinów". Tajemnicze wiadomości

Ta osoba przekazała też, żeby kobieta "zostawiła to w spokoju", bo w końcu Suszek się odezwie. Miała zaznaczyć, że jak nie zaprzestanie swoich poszukiwań, to jej bratu stanie się krzywda.

- Kochani, bardzo potrzebuję waszej pomocy. Ja, Sylwester Suszek proszę o przesłanie na mój adres podany w mailu 34 bitcoinów. Proszę, zróbcie to jak najszybciej. Siostra, nie ufaj nikomu - mówi człowiek z "głosówki". 34 bitcoiny to w tamtym momencie ponad 12 milionów złotych. Dodaje, że oprawcy mogą zrobić też krzywdę jego dzieciom.

- Policja uznała, że to nie jest mój brat. Że to jest nagrane przez kogoś, jest to podrobione, ktoś chciał wyłudzić pieniądze - mówi.

Rodzina ma jednak wiele wątpliwości. - Przez trzy lata jeżeli nie ma żadnej oznaki życia człowieka, no to dlaczego on ma dalej zarzut, że pozbawił go wolności - pyta Nicole Suszek.