Co się stało z polskim milionerem? "Będzie zdjęcie ciała"

Pochodzący ze Śląska Sylwester Suszek jest założycielem jednej z największych w Europie giełd zajmujących się kryptowalutami. Znany jako polski król bitcoinów milioner zaginął 10 marca 2022 r. po spotkaniu biznesowym w Czeladzi na prywatnej stacji benzynowej. Miejsce to było znane milionerowi, który często tankował tam swój helikopter.

Po spotkaniu, które zakończyło się około godz. 15:00, Suszek odjechał w nieznanym kierunku. Monitoring w bazie Czeladzi nie działał tego dnia, co utrudnia śledztwo, a policja do dzisiaj nie odnalazła milionera.

Nicole Suszek, siostra zaginionego, otrzymała niepokojące wiadomości elektroniczne. W jednym z maili znajdowało się nagranie głosu przypominającego głos jej brata. - Bardzo szybko dostałam maila z nagraniem głosu mężczyzny. Brzmiał jak mój brat, tylko jakoś tak trochę elektronicznie. Powiedział, że potrzebuje pomocy, że mam załatwić bitcoiny, które wtedy były warte 12 mln zł i przesłać je na podany w mailu adres. Dodał, że mam nikomu nie ufać, a telefon jego partnerki jest podsłuchiwany. Do nagrania była dołączona wiadomość tekstowa: "To nie są żarty, po tygodniu będzie zdjęcie ciała" - opowiada Nicole, wyjaśniając, że nie ma dostępu do majątku brata.