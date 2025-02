Kolejny kandydat. Były minister Szydło chce być prezydentem

Jak podaje "Rz", Dawid Jackiewicz we wtorek złoży w Państwowej Komisji Wyborczej tysiąc podpisów koniecznych do zarejestrowania komitetu w wyborach prezydenckich.

- Możemy spierać się o to, ile powinno być lekcji religii, lub o stosowanie feminatywów, to ważne rzeczy, ale od tego się państwo polskie nie będzie funkcjonowało lepiej lub gorzej. Moim zdaniem ważniejsza jest np. odpowiedź na pytanie, dlaczego w ubiegłym roku splajtowało kilka tysięcy polskich przedsiębiorstw i co zrobić, żeby to się nie powtórzyło - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitej".