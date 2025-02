"Samolubne i egocentryczne". Scholz uderza w Trumpa

- Chcemy zawrzeć umowę z Ukrainą, w ramach której zabezpieczą to, co im dajemy, swoimi metalami ziem rzadkich i innymi rzeczami - powiedział Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym.

Chodzi o metale niezbędne do produkcji smartfonów, samochodów elektrycznych i innych produktów wytwarzanych przez przemysł high-tech. Zgodnie z planem Kijów miałby przekazywać USA cenne surowce w zamian za dalszą pomoc Amerykanów w wojnie z Rosją. Trump podkreślił, że Ukraina jest "gotowa to zrobić".

"Chodzi o to, żeby Ukraina mogła sfinansować swoją odbudowę. Są to duże zadania, biorąc pod uwagę ogrom zniszczeń. Dlatego zasoby kraju powinny zostać wykorzystane do sfinansowania wszystkiego, co będzie potrzebne po wojnie" - zaznaczył Scholz, cytowany przez niemiecki dziennik "Tagesschau".