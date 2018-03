Korea Północna nie użyje broni jądrowej. Zapowiedziano dalsze rozmowy

Deklaracja ws. broni jądrowej dotyczy Korei Południowej. Władze w Pjongjangu zadeklarowały, że nie zaatakują w zamian za gwarancje bezpieczeństwa. Pomiędzy stolicami obu Korei zostanie też uruchomiona "gorąca linia".

Celem dyplomatów z Seulu przed wyjazdem do Korei Płn. było doprowadzenie do dialogu. I wygląda na to, że cel został osiągnięty. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Korei Płd. Czung Uj Jong przekazał na konferencji prasowej, że w kwietniu dojdzie spotkania obu przywódców.