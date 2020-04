Korea Północna. Kim Dzong Un żyje i przebywa w Wonsan mówią eksperci. Mają świadczyć o tym należące do niego luksusowe łodzie

Kim Dzong Un, przywódca Korei Północnej prawdopodobnie żyje i przebywa w swojej ulubionej willi w Wonsan. W jej pobliżu satelity zarejestrowały ruchy luksusowych łodzi, należących do wodza. Zdaniem ekspertów wskazuje to na miejsce pobytu Kim Dzong Una oraz na to, że normalnie on funkcjonuje.

Korea Północna. Kim Dzong Un żyje i przebywa w Wonsan

Nadal nie wiadomo co dzieje się z Kim Dzong Unem, przywódcą Korei Północnej, który nie pokazał się publicznie od 11 kwietnia br. Jak doniosła jednak w środę agencja Reuters, udało się zrobić zdjęcia satelitarne luksusowych łodzi w pobliżu jego ulubionej willi w kurorcie Wonsan. Zdaniem ekspertów sposób ich poruszania się, oraz to, że używa ich właśnie Kim Dzong Un ze swoją świtą, ma świadczyć o tym, że przebywa tam również on sam.

W ubiegłym tygodniu natomiast, na stacji kolejowej w pobliżu tej samej posiadłości satelity zrobiły zdjęcia pociągu, który jest przeznaczony do wyłącznego użytku przywódcy Korei Północnej i jego bliskich. Urzędnicy w Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych twierdzą, że najprawdopodobniej Kim Dzong Un przebywa właśnie w Wohan. To, że nie pokazuje się publicznie ich zdaniem wynika z tego, że być może obawia się on zarażenia koronawirusem. Rozmówcy Reutersa są sceptyczni wobec doniesień medialnych o poważnej chorobie Kima. Jednocześnie zastrzegają, że zarówno zdrowie i jak i miejsce pobytu Kima Dzong Una są ściśle strzeżonymi tajemnicami, więc trudno uzyskać wiarygodne informacje na ten temat.

Wcześniej agencja Reuters pisała, że w Korei Północnej życie biegnie normalnie, a mieszkańcy tego kraju nic nie wiedzą o zamieszaniu wywołanym nieobecnością publiczną swojego wodza. Możliwe też jest, że w związku z panującym tam reżimem, nawet jeśli o tym wiedzą, to boją się rozmawiać na ten temat.

Korea Północna. Kim Dzong Un chętnie przebywa w Wonsan

- To jeden z jego ulubionych domów - powiedział Reutersowi Michael Madden, ekspert ds. Korei Północnej. Porównał on Wonsan do ulubionej posiadłości prezydenta USA Donalda Trumpa, Mar-a-Lago na Florydzie. Według Maddena, Kim Dzong Un ma około 13 kwater w całym kraju, z których regularnie używa tylko około połowy.

- Wszystkie są przygotowane do tego, żeby służyć jako kwatera główna przywódcy Korei Północnej - uważa Michael Madden.

Jednak to właśnie willa w Wonsan ma dla Kim Dzong Una szczególny charakter. Jest ona położona na stosunkowo dużym i dobrze wyposażonym w infrastrukturę obszarze. Miejsce w którym się znajduje jest również wyjątkowo dogodne, ponieważ może on stamtąd łatwo dostać się zarówno w inne miejsca na wybrzeżu, jak i szybko wrócić do stolicy Korei Północnej, Phenianu. Służy do tego celu prywatna autostrada Kima przeznaczona do wyłącznego użytku wodza i jego świty.

Wonsan jest uważany przez niektórych ekspertów za miejsce narodzin Kim Jong Una, choć oficjalnie nigdy nie zostało to potwierdzone. W każdym razie właśnie tu miał on spędzić swoje dzieciństwo. Japoński szef kuchni Kenji Fujimoto, który pracował dla Kima i przebywał w Wonsan, wspominał, że młody Kim Jong Un opowiadał o tym, że właśnie na terenie tego kompleksu za młodu jeździł na rolkach i na skuterach wodnych, grał w koszykówkę i pływał w basenie. Również stamtąd pochodzą zdjęcia przywódcy Korei Północnej z amerykańskim koszykarzem Dennisem Rodmanem, który odwiedził ten kraj w 2013 roku.

Miejsce to posiada również znaczenie symboliczne dla dynastii Kimów. To właśnie tu Kim Il Sung, jeden z założycieli Korei Północnej, w 1945 roku po raz pierwszy wylądował z wojskami radzieckimi, aby wyzwolić ten kraj z rąk japońskich.

Korea Północna. Kim Dzong Un zniknął nie po raz pierwszy

Kim Dzong Un po raz ostatni publicznie był widziany 11 kwietnia br. Falę spekulacji o jego kłopotach zdrowotnych czy nawet śmierci, wywołała nieobecność podczas jednego z najważniejszych koreańskich świąt państwowych 15 kwietnia br. Od tego czasu nie pojawił się on publicznie, choć koreańskie media cały czas o nim wspominają.

Nie jest to też pierwsza dłuższa nieobecność publiczna przywódcy Korei Północnej. W 2014 r. zniknął aż na 40 dni, po czym nagle pojawił się znowu. Również jego poprzednik, Kim Dzong Il nie pojawiał się publicznie przez pewien czas w 2008 r. Później okazało się, że powodem jego nieobecności był udar mózgu.