Kontrowersyjny bloger PiS nadal pracuje dla resortu sprawiedliwości

Jak ustaliła Wirtualna Polska, kontrowersyjny radny PiS, uważany za skrajnie prawicowego blogera Dariusz Matecki nadal pracuje dla resortu sprawiedliwości. Oficjalnie "wspomaga resort w mediach społecznościowych”, nieoficjalnie ma za zadanie chwalić działalność ministerstwa. Dostaje za to co miesiąc 3 tysiące złotych.

- Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło z Dariuszem Mateckim umowę cywilno-prawną na okres od 10 czerwca do 9 stycznia 2020 r. Dotyczy ona usługi polegającej na wykonywaniu czynności wspomagających obsługę mediów w zakresie problematyki dotyczącej działalności resortu. Miesięczna kwota przewidziana do wypłaty zgodnie z ww. umową wynosi 3000,26 zł. Umowę zawarto 7 czerwca br. – informuje Wirtualną Polskę biuro prasowe resortu sprawiedliwości. Podana kwota jest kwotą netto.

Matecki to kontrowersyjny bloger, radny PiS w Szczecinie i kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w nadchodzących wyborach. O Mateckim zrobiło się głośno rok temu, przy okazji wyborów samorządowych w Warszawie. Aktywnie pomagał wówczas wiceministrowi sprawiedliwości Patrykowi Jakiemu w kampanii w wyborach prezydenckich w Warszawie.

Kiedy dziennikarze zaczęli dopytywać: na jakich zasadach pomaga i czy równolegle pracuje w resorcie, wyszło na jaw, że Matecki faktycznie pracował w ministerstwie sprawiedliwości. Od 12 czerwca 2017 do 3 sierpnia 2018 roku. W trakcie kampanii wyborczej poszedł na bezpłatny urlop. Wrócił do resortu 10 grudnia i podpisał umowę do 9 marca 2019 roku. Kolejną od 10 marca do 9 czerwca br. Były to umowy - zlecenia również za kwotę 3000,26 zł netto.