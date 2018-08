Dariusz Matecki kontra Cezary Tomczyk. Zobacz kłótnię sprzed Sejmu

Związany z ministerstwem sprawiedliwości i kampanią Patryka Jakiego Dariusz Matecki pojawił się na konferencji Rafała Trzaskowskiego. Niewygodne pytania zadał mu inny poseł PO, Cezary Tomczyk. Nagranie z tego incydentu szybko rozchodzi się w sieci.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Dariusz Matecki kontra Cezary Tomczyk (PAP, Fot: Radek Pietruszka)

Dariusz Matecki został zapytany przez przez posła PO, czy od 2015 roku był zatrudniony w ministerstwie sprawiedliwości. Resort wcześniej zapewniał, że nie pracuje on tam od listopada 2015 roku. Tymczasem prawicowy vloger powiedział Cezaremu Tomczykowi co innego.

- Nie byłem zatrudniony od 2015 roku, tylko od 2016 roku - słychać na nagraniu. Poseł zwrócił mu uwagę, że został przyłapany na kłamstwie, bo zarzekał się, że nie pracował w ministerstwie od 2015 roku. - Wie pan, co to jest manipulacja? - zapytał Tomczyk. - Pan najlepiej wie. To, co pan robi w parlamencie, to co wy wszyscy z Platformy robicie od lat - odpowiedział vloger.

Dariusz Matecki to nieformalny członek sztabu wyborczego Patryka Jakiego. Jest on obecny na wszystkich spotkaniach kandydata na prezydenta Warszawy z wyborcami. Jak zapewnia, robi to z własnych przekonań i nikt nie może mu tego zabronić. Jak donosił "DGP" zarządzał on kilkoma profilami w internecie, które promują Jakiego i dyskredytują jego głównego rywala.

Politycy Platformy pytali o jego związki z ministerstwem sprawiedliwości - chodzi o to, czy uczestniczy w kampanii jednego ze swoich przełożonych za publiczne pieniądze. W piątek Matecki na Twitterze precyzował, że w ministerstwie pracował od czerwca 2017 roku. Na pytanie, czy pracuje nadal, czy jest na urlopie, nie odpowiedział. Zrobił to za to rzecznik ministerstwa w wypowiedzi dla PAP. "Matecki ostatni raz wykonywał pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości w maju 2018 r.; od maja do momentu zakończenia współpracy z resortem przebywał na urlopie na jego wniosek".

Zobacz też: "Tłit" - Cezary Tomczyk uderza w ustawę o IPN

Z Dariuszem Mateckim przed kilkoma dniami rozmawiał Marcin Makowski.