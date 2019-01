Kontrowersyjna nominacja w rządzie Morawieckiego. Streżyńska krytykuje

Zasłynął tym, że domagał się zmiany nazw pociągów, ponieważ miały promować komunizm i okultyzm. Był prezesem Młodzieży Wszechpolskiej. Teraz Adam Andruszkiewicz trafił do rządu Mateusza Morawieckiego. - To realizowanie politycznych celów – tak o nominacji mówi Wirtualnej Polsce Anna Streżyńska, była minister cyfryzacji.

Były poseł Kukiz'15 został wiceministrem cyfryzacji. W rozmowie z "Super Expressem" wśród swoich kompetencji wymienił przede wszystkim wyższe wykształcenie. - Zarządzanie państwem wymaga wysokich kompetencji, doświadczenia i wiedzy, bo to jak gigantyczna firma, od której zależy los obywateli, dlatego powinni tam być najlepsi. Nie od tego rządu, ale i od poprzednich panuje przekonanie, że na administracji trzeba oszczędzać i realizować w niej polityczne cele - mówi była minister cyfryzacji, odnoszą się do kompetencji Andruszkiewicza.

W resorcie Anny Sreżyńskiej poseł nie znalazłby pracy. – Inaczej buduję zespoły, nie tylko w ministerstwie. Stawiam na ludzi, którzy się głęboko znają na zadaniach, które im stawiam. Każdy informatyk wie, że nawet cztery lata to mało, by zrobić rzeczywistą zmianę w cyfryzacji, a co dopiero mówić, gdy została mniej niż połowa. Trzeba się skupić na tym, by dowozić wysokie kompetencje – mówi była minister.