Kontrofensywa nie przebiega, jak powinna. "Biją głową w mur"

Jest jednak jeden niespodziewany sojusznik, który może Ukrainie pomóc. To sama Rosja. Pucz Prigożyna pokazał, że Rosja ma duże kłopoty wewnętrzne. Na Kremlu trwa jakaś rywalizacja. Na razie nie odbija się to na armii rosyjskiej, która skutecznie broni się na Zaporożu. Ale to się może zmienić. Jeśli w Rosji będą miały miejsce kolejne niepokoje wewnętrzne, to może to mieć decydujący wpływ na sytuację na froncie.